Minacciata e molestata sul treno: appello agli altri viaggiatori. L'episodio è avvenuto a Seveso, vittima una 24enne.

Minacce e molestie

"Non voglio ripetere cosa mi sono sentita dire. La paura è stata tanta e il pensiero che dovrò riprendere quel treno per recarmi all'università o al lavoro mi toglie il respiro". A parlare è una 24enne studentessa vittima di molestie e minacce avvenute sul treno diretto a Camnago-Lentate, all'altezza della stazione di Seveso. "Sono stata minacciata e molestata da un uomo di circa 30 anni in prossimità della fermata di Seveso. Anche lui è sceso lì. Il conducente ha aperto le porte non appena ho iniziato a bussare molto forte. Fortunatamente ad aspettarmi sui binari c'era mio padre, altrimenti non so cosa sarebbe potuto succedere".

Denuncia sui social

La ragazza ha annunciato querela e ha denunciato l'episodio sui social, invitando chi era presente sul vagone a farsi avanti e testimoniare. "Il mio invito è di prestare particolare attenzione perché pare che questa persona si aggiri proprio a Seveso". Anche il responsabile della molestia è sceso dal treno a Seveso, ma si è dato poi alla fuga. Nel frattempo le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'identità del sospettato.

"Degrado e insicurezza nelle stazioni"

Nel frattempo, proprio per quanto riguarda le stazioni cittadine, Seveso Futura, Civica Butti e Pd Seveso hanno protocollato un'interrogazione incentrata proprio sul degrado e l'incuria nelle stazioni cittadine. "Da tempo, troppo, la stazione di Seveso potrebbe essere scelta come set per un film dell’orrore. Per non parlare di quella di Baruccana - denunciano i consiglieri firmatari Giorgio Garofalo, Pietro Aceti, Gigi Malerba e Anita Argiuolo - Da mesi in piazza Mazzini è attivo un cantiere che rende praticamente inaccessibile lo spazio pubblico antistante la stazione; tutta l'area della stazione di Seveso registra un visibile degrado; la stazione di Baruccana, isolata e poco valorizzata, sembra abbandonata a se stessa; infine siamo venuti a conoscenza di diversi episodi di violenza, tentate aggressioni e molestie a danno di cittadine e cittadini nei pressi di entrambe le stazioni. Chiediamo azioni concrete e di conoscere i dettagli del progetto di riqualificazione della stazione di Seveso".