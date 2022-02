Desio

Sul posto i Vigili del Fuoco, ancora da chiarire le cause dell'incendio.

Minicar distrutta dalle fiamme, salve mamma e figlia. Momenti di paura in via Carcano a Desio, poco dopo le 14.30 quando per motivi in corso di accertamento ha preso fuoco un'auto.

Vigili del fuoco in via Carcano, minicar distrutta

La chiamata ai Vigili del Fuoco è delle 14.45. I pompieri in pochi minuti dal distaccamento di via Serao hanno raggiunto via Carcano per spegnere il rogo. Il fatto è accaduto poco lontano dall'oratorio. A quanto risulta la donna stava procedendo alla guida di una minicar quando si è accorta che del fumo stava uscendo dal cofano. Ha avuto la prontezza di riflessi di uscire dall'auto con la figlia. Fortunatamente questo ha permesso loro di rimanere illese. Pochi attimi dopo, infatti, la macchina ha preso fuoco.

Nessun ferito, grosso spavento per mamma e figlia

La minicar, alimentata a diesel, si è incendiata ed è andata completamente distrutta dalle fiamme. Sembrerebbe che l'incendio abbia danneggiato anche altre due auto che erano parcheggiate e parte della facciata di una palazzina. Dopo circa un'ora i Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Nessun ferito, ma un grosso spavento per mamma e figlia. Da chiarire se si sia trattato di un cortocircuito o un guasto meccanico da cui si sono poi sprigionate le fiamme.