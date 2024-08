Minore fermato in motorino con dello stupefacente

Due importanti attività svolte dal Comando di Polizia Locale di Desio negli ultimi giorni.

Nel pomeriggio dello scorso 22 agosto 2024, nel corso di un posto di controllo di Polizia Stradale per la prevenzione e repressione di illeciti stradali e controlli sugli stupefacenti, gli agenti in servizio di pattuglia hanno fermato un minore a bordo di un ciclomotore intestato legittimamente al padre del ragazzo.

Insospettiti dal comportamento anomalo dello stesso, lo hanno invitato a consegnare eventuali stupefacenti in possesso. Dal controllo è emerso che il minore custodiva una seppur limitata quantità di hashish, avvolta in pellicola trasparente. Condotto negli Uffici del Comando di Polizia Locale e alla presenza dei genitori esercenti la responsabilità, il materiale è stato sottoposto a controllo "drug test" per le opportune verifiche qualitative e quantitative che hanno dato conferma sullo stupefacente.

In ottemperanza alle disposizioni in vigore, il materiale è stato sequestrato, con contestuale invio dell'informativa alla Prefettura di Monza Brianza che procederà a comminare le relative sanzioni amministrative. Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo di 30 giorni per violazione dell'art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti.

Nella stessa giornata, nel corso di una visita domiciliare disposta dal Tribunale per i Minorenni di Milano in un'abitazione di Desio, finalizzata a verificare le condizioni abitative e socio-sanitarie di una famiglia straniera, gli Agenti hanno invece sorpreso all'interno un cittadino extracomunitario, pluripregiudicato per reati connessi al traffico di stupefacenti e sprovvisto di documenti di identificazione.

Lo stesso, legato da rapporti di parentela con la famiglia in questione, è stato condotto dagli Agenti in Comando e successivamente presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Monza per l'identificazione e foto segnalamento ove è risultato, peraltro, destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Pertanto, sono state seguite tutte le procedure finalizzate all'esecuzione di quanto sopra, comunicando contestualmente la situazione familiare di criticità all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Entrambe le attività - si legge nella nota diffusa dal Comune - dimostrano l'impegno fattivo da parte della Polizia Locale a presidio del territorio, soprattutto in un periodo di naturale svuotamento della Città a causa delle ferie estive. Gli Operanti, coordinati dai rispettivi Ufficiali, hanno dimostrato prontezza di intervento e spirito di squadra, prevenendo e reprimendo comportamenti illeciti e garantendo una presenza costante su tutte le vie del territorio cittadino.

"Le attività operative svolte in questo periodo – Dichiara il Comandante Cosimo Tafuro - rappresentano la conferma di quanto il servizio di presidio e pattugliamento territoriale sia fondamentale nel contrasto a comportamenti illeciti trasversali: dalle violazioni alle regole stradali, fino al contrasto all'immigrazione clandestina e all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto fra le giovani generazioni. Ritengo doveroso rivolgere ai nostri Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale di Desio un sentito ringraziamento e un plauso per l'instancabile servizio che svolgono a tutela della collettività, specie in un periodo di condizioni meteorologiche con temperature estreme, ponendosi con generoso atteggiamento di sostegno alle persone in difficoltà ma con altrettanta autorevolezza e fermezza operativa verso situazioni di rischio per la sicurezza dei cittadini. Il loro operato, sempre improntato a connotati di professionalità e rispetto delle persone, contribuisce a garantire, in sinergica collaborazione con le Forze di Polizia Statale, una presenza costante dello Stato a tutela dell'ordine e delle regole di buona convivenza cittadina"

“Il Sindaco Simone Gargiulo e l’Assessore alla Sicurezza Andrea Villa dichiarano: Ci uniamo ai ringraziamenti del Comandate Cosimo Tafuro ed esprimiamo la nostra riconoscenza a tutto il Comando di Polizia Locale e alle forze dell’ordine in generale per l’impegno costante profuso a garantire sicurezza alla nostra comunità. Riponiamo ora piena fiducia nelle autorità competenti. Nessuna tolleranza per questi episodi. Sottolineamo l'importanza della collaborazione di tutta la comunità per contrastare efficacemente episodi come questi e altre attività illegali. Soltanto con un impegno comune e con un lavoro sinergico tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine, sarà possibile combattere con successo fenomeni di criminalità ed illegalità.”