Minorenne sfrecciava in moto senza targa né patente

Sfrecciava pericolosamente per le vie del centro di Meda mettendo a rischio l’incolumità degli utenti della strada, dopo un inseguimento è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale in piazza Dozio.

Diciassettenne sfrecciava in centro su una moto da cross

A finire nei guai un 17enne residente in città che qualche giorno fa, nel pomeriggio, ha seminato il panico in corso Matteotti e in altre vie del centro: lui e due coetanei, infatti, percorrevano le strade a tutta velocità in sella a moto da cross sprovviste di targa. Gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a intercettare i ragazzi e hanno intimato loro di fermarsi, ma i tre hanno accelerato e ne è scaturito un inseguimento.

Era senza targa e senza patente

Due di loro sono riusciti a farla franca, mentre il 17enne alla fine è stato bloccato in piazza Dozio. A seguito degli accertamenti del caso gli agenti hanno appurato che si trattava di un minorenne e che tra l’altro era sprovvisto della patente. La moto, un 125 da cross, non era mai stata immatricolata.

Le contestazioni segnalate alla Prefettura

I vigili, data la minore età del ragazzo, hanno contattato la madre, subito giunta sul posto, per contestarle le relative sanzioni amministrative.

Le violazioni contestate al ragazzo sono state trasmesse alla Prefettura. Contestualmente è stata avviata la procedura per la confisca del mezzo.