Minorenne ubriaco, soccorso in strada e portato in ospedale

Seveso

Altri interventi nella notte per persone in stato d'ebbrezza.

E' finito in ospedale un giovane di soli 17 anni soccorso nella serata di ieri, sabato 6 novembre, a Seveso.

Portato in ospedale in codice giallo

L'intervento è scattato poco prima della mezzanotte lungo via Tonale. A dare l'allarme sono stati con ogni probabilità altri ragazzi che erano con il 17enne. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno e un'ambulanza della Croce Bianca di Seveso.

Il 17enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Desio.

Altri due interventi nella notte

Quello di Seveso non è stato però l'unico intervento effettuato nella serata e nella nottata per soccorrere persone con intossicazioni etiliche.

I soccorritori sono intervenuti poco prima delle 2 anche a Trezzo sull'Adda. Anche in questo caso ad essere trasferito in ospedale per i fumi dell'alcol è stato un giovane, un 21enne.

Pochi minuti dopo è stata la volta di un 53enne, soccorso a Seregno, in via Einaudi, e portato in codice giallo all'ospedale di Desio.