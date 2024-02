Intervento dei Carabinieri a Besana Brianza nel fine settimana.

Minorenni scoperti in uno stabile disabitato e identificati dai Carabinieri

I militari della locale stazione sono intervenuti in uno stabile disabitato e in via di ristrutturazione a seguito di una segnalazione giusta al 112. Qui, una volta entrati hanno scoperto un gruppo di ragazzini, cinque per la precisione, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e 16 anni.

I Carabinieri, a seguito di un controllo approfondito dei vani dello stabile, hanno trovato due bilancini elettronici di precisione di solito utilizzati per la pesatura e il taglio delle sostanze stupefacenti.

A seguito del ritrovamento è scattato il sequestro del materiale rinvenuto. I giovanissimi, invece, sono stati identificati e successivamente affidati ai rispettivi genitori.

(foto archivio)