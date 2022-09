Intervento del 118 e delle Forze dell'ordine nel primo pomeriggio di ieri, domenica 4 settembre 2022, a Misinto.

Papà trova il figlio morto in casa

Erano circa le 14 quando i Carabinieri della stazione di Lentate si sono portati, assieme al personale di primo soccorso, in una abitazione del Comune di Misinto dove poco prima un uomo di 87 anni aveva trovato il figlio di 62 privo di vita. I due abitavano insieme. Nonostante l'intervento dei soccorritori per il 62enne, di professione autista, non c'è stato nulla da fare.

In corso gli accertamenti sulla causa del decesso

I primi accertamenti svolti sul posto dagli uomini dell'Arma hanno escluso azioni violente e il coinvolgimento di terze persone. Sono dunque in corso gli accertamenti sulla causa del decesso.