Misinto: 17enne soccorso per una caduta in strada SIRENE DI NOTTE

Misinto: giovane di 17 anni cade in strada. Soccorso dalla Croce rossa è stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.

Misinto: caduta per un 17enne

In base alle informazione diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era da poco passata l’una quando è arrivata la richiesta di soccorso per un giovane 17enne caduto in strada a Misinto. Sul posto, in via Vago ( zona Cascina Nuova), è intervenuto un mezzo della Croce rossa: i sanitari hanno prestato le prime cure al giovane per poi trasportarlo in ospedale a Desio in codice giallo.

Gli interventi di soccorso nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo l’intervento dei volontari della Croce rossa di Villasanta in piazzale Marconi a Vimercate: qui intorno alle 22.45 un giovane di 22 anni ha accusato un malore. I soccorritori, arrivati sul posto in codice giallo, hanno fortunatamente potuto constatare che le condizioni del 22enne non erano particolarmente gravi. Dopo le cure sul posto il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo due interventi di soccorso a seguito di cadute. Il primo a Lissone per soccorrere un 13enne in via Don Minzoni. Il ragazzino è poi stato medicato sul posto e trasportato in codice verde al San Gerardo.

Il secondo a Lentate per la caduta di una donna di 32 anni. I volontari della Croce rossa locale si sono portati in via Nazionale dei Giovi dove sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno. Fortunatamente la 32enne ha rimediato solo qualche contusione ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

