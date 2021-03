Missione di soccorso con due ambulanze e un’automedica

Missione di soccorso a Nova Milanese per un cinquantenne vittima di un grave malore: sul posto due ambulanze e un’automedica

La missione di soccorso

L’intervento è scattato poco dopo le 11.30, in via San Sebastiano, a Nova Milanese. L’allarme è scattato dopo che un uomo di 50 anni ha accusato una grave forma di malore tanto che l’intervento è scattato in codice rosso, con l’arrivo a Nova di due ambulanze e un’automedica. Le condizioni dell’uomo si sono rivelate, purtroppo, gravi: il personale medico e paramedico ha cercato di stabilizzare le condizioni dell’uomo sul posto, disponendone poi il trasporto in ospedale, a Desio. sempre in codice rosso