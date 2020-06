Mistero a Vimercate, ragazza precipita dalle Torri

Mistero a Vimercate: una ragazza di meno di vent’anni e precipitata da uno dei condomini che costituiscono il complesso delle Torri Bianche. E’ stata portata d’urgenza in ospedale

Aggiornamento delle 17

Sul posto è intervenuto anche il Nucleo rilievi che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso. La ragazza di 18 anni è precipitata dalla torre Magnolia del complesso vimercatese. Tutte le ipotesi sono ancora aperte

Aggiornamento delle 15.56

La ragazza coinvolta nel misterioso incidente alle Torri Bianche è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Vimercate. Le sue condizioni sono critiche

Il mistero a Vimercate

L’allarme è scattato poco prima delle 14.45 alle Torri Bianche di Vimercate dove per terra è stato trovato il corpo di una ragazza, presumibilmente di 18 anni. Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dalle Forze dell’ordine intervenute sul posto, la ragazza sarebbe precipitata da una delle torri, facendo un volo di decine di metri. Sul posto sono giunte anche un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato d’urgenza in codice rosso la giovane in ospedale. Prosegue l’attività dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto

