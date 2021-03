Mobilitazione a Meda per un anziano scomparso: è stato ritrovato ad Ancona

Mobilitazione ieri sera, sabato 6 marzo 2021, a Meda per ritrovare un anziano che si era allontanato da casa. Fortunatamente è stato ritrovato ad Ancona in buone condizioni di salute.

Ore di apprensione a Meda per un anziano scomparso

Ore di apprensione e di paura nella serata di ieri, dopo che un 81enne si è allontanato dalla propria abitazione senza farvi ritorno. Una volta scattato l’allarme si è mobilitata la macchina delle ricerche.

Maxi-mobilitazione

Carabinieri, Protezione civile, unità cinofila e ambulanze sono stati avvistati in serata in più punti della città, in particolare nella zona di via Delle Cave.

Il lieto fine

Fortunatamente poi è arrivato il lieto fine: l’81enne è stato ritrovato ad Ancona, in buone condizioni di salute. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e come sia arrivato fino a lì.