Mobilitazione per cercare una persona dispersa nell’Adda

Un uomo stava facendo il bagno con un amico quando è stato portato via dalla corrente dell'Adda

Dalle 16.30 di oggi sono in corso le operazioni di ricerca di una persona dispersa nelle acque del fiume Adda, nel territorio comunale di Cornate d’Adda.

Il bagno pomeridiano

Secondo le prime informazioni, due persone si trovavano in acqua quando sono entrate in difficoltà. Una di esse è stata tratta in salvo da alcune persone presenti sul posto, mentre la seconda è stata trascinata dalla corrente e non è più stata vista riemergere. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, consentendo l’attivazione dei soccorsi.

Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco da vari comandi, con personale specializzato SAF fluviale, sommozzatori, l’elicottero Drago decollato dal Reparto Volo di Torino, personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni, l’UCL (Unità di Comando Locale) per il coordinamento delle operazioni e squadre di terra impegnate nella perlustrazione delle sponde del fiume

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Le ricerche proseguono senza sosta sotto il coordinamento del posto di comando avanzato.