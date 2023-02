Molesta i clienti di un supermercato, arrestato

Ha molestato i clienti di un supermercato a tal punto che i presenti hanno allertato i Carabinieri: giunti sul posto i militari hanno scoperto che sul 46enne gravava un provvedimento cautelare e l'hanno arrestato

Un molestatore al supermercato

Nei giorni scorsi, le gazzelle della Compagnia Carabinieri di Desio, allertate da una chiamata pervenuta al 112, sono accorse presso il supermercato Sigma di Varedo, dove era stata segnalata una persona esagitata e molesta.

Raggiunto il locale, dove erano presenti donne, bambini e anziani a quell'ora della mattina, i militari hanno convinto il molestatore a desistere dal suo inaudito comportamento. A poco sono servite le parole poiché il 46enne, senza alcun motivo, ha inveito contro i militari resistendo al controllo, assumendo un atteggiamento provocatorio rivolgendo frasi poco riguardose nei confronti degli operanti che tentavano di ricondurlo alla ragione, tanto da rendere necessario il suo trasferimento nella caserma di Desio per accertamenti.

La scoperta

Sono bastati pochi minuti ai militari dell’Arma a ristabilire l’ordine e risalire al soggetto che, da quanto emerso, aveva fatto male i conti con la giustizia. Infatti, sul conto del magrebino sono subito affiorati i suoi precedenti di polizia e soprattutto è risultato sulle liste dei ricercati in quanto colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, dovendo scontare una pena di circa un anno di reclusione per pregressi reati appigliati alla sfera degli stupefacenti. Al termine delle formalità, l’indagato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rinchiuso in carcere a Monza a disposizione della Procura.