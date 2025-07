In rete circola un video contro il presunto aggressore, che viene preso a schiaffi

Via De Amicis. Un uomo di mezz’età con cappellino blu si avvicina con fare minaccioso a un anziano e gli tira uno schiaffo, dicendo «Se tocchi ancora le ragazzine io ti uccido, ti ammazzo», il tutto a favore dello smartphone di una terza persona che immortala la scena.

Molestie a una ragazza fuori da scuola, 79enne denunciato dai Carabinieri

«Guardate questo qua, questo qua molesta le ragazzine», aggiunge. E il vecchietto, impaurito e visibilmente sorpreso da questa «aggressione», cerca di difendersi: «Ma stai scherzando, io non tocco nessuno». Poi, dopo aver ricevuto un’altra sberla dietro la testa, si allontana verso via Solferino, mentre l’assalitore dice «Pezzo di m...».

Nei giorni scorsi il video (più precisamente un reel) è diventato virale nei gruppi Whatsapp dei genitori di bambini e ragazzi che frequentano le scuole di Meda ed è presto arrivato anche tra le mani dei Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Diverse mamme e papà si sono chiesti se le accuse mosse all’anziano si riferiscano a fatti realmente accaduti, se ci sia effettivamente un fondo di verità.

E in effetti ai militari della Compagnia di Seregno risulta un episodio di violenza sessuale nei confronti di una 19enne residente in Brianza che frequenta una scuola superiore della città. I fatti risalgono a lunedì 23 giugno, quando all’Arma arriva la segnalazione di un anziano che sta molestando una ragazza. Il giorno successivo è la presunta vittima a recarsi in caserma per denunciare l’accaduto: all’uscita da scuola l’anziano l’avrebbe avvicinata per cercare di baciarla. I militari lo hanno rintracciato e denunciato per violenza sessuale: si tratta di un 79enne residente in città.

Nei giorni successivi ecco che nelle chat inizia a circolare il reel con protagonista, suo malgrado, l’anziano in questione, con tanto di scritta in sovrimpressione: «Attenzione, questo uomo molesta le ragazzine di Meda».

I Carabinieri sono al lavoro per risalire all’identità dell’uomo con il cappellino che ha preso a sberle il 79enne e di chi ha diffuso il video, perché se è vero che l’anziano dovrà rispondere davanti al giudice dei fatti di cui è accusato, anche gli autori del reel rischiano di avere a che fare con la giustizia: potrebbero infatti beccarsi una denuncia per diffamazione.