Molgora esondato, a Vimercate chiuso il ponte di San Rocco

Torrente Molgora in piena, ponte di San Rocco chiuso. Si fa sempre più delicata la situazione, oggi, mercoledì 15 maggio, anche a Vimercate a causa della pioggia incessante: sul posto gli agenti di Polizia locale guidati dal comandante Vittorio De Biasi.

Situazione molto delicata

La pioggia non accenna a smettere e la situazione a Vimercate (e in generale in tutto il Vimercatese) si fa sempre più delicata. Come in centro, dove la Polizia locale alle 17 di oggi di chiudere al traffico il ponte romanico di San Rocco. Il torrente Molgora, infatti, ha superato i livelli di guardia, raggiugendo le arcate del ponte stesso. A rendere il tutto ancora più pericoloso i numerosi tronchi e detriti trasportati dal torrente che rischiando di peggiorare ulteriormente la situazione. Precarie anche le condizioni di via San Rocco, strada adiacente allo storico ponte e che conduce verso il cimitero di Vimercate dove il corso d'acqua è esondato superando anche il ponte pedonale che porta da via San Rocco vero il parcheggio di via Terraggio Molgora. Anche qui i tecnici sono già al lavoro.

Auto bloccata vicino all'isola ecologica

La situazione è molto complicata anche nei pressi dell'isola ecologica di Vimercate, dove un'automobile è persino rimasta bloccata sotto un sottopassaggio. Il conducente è fortunatamente uscito dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Immediato l'intervento della Protezione civile. Si moltiplicano, intanto, le segnalazioni di emergenze anche negli altri Comuni del Vimercatese. Come a Mezzago, dove è stata chiusa la strada che porta verso Cornate.