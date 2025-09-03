Mondo dello calcio in lutto, addio all’anima della Concorezzese

“Con profondo dolore che la famiglia della Concorezzese si stringe nel ricordare Bruno Sironi, storico Presidente della nostra società per oltre 40 anni – si legge sul profilo Faceook della Concorezzese – Bruno non è stato solo un Presidente, ma un vero padre per la Concorezzese e per intere generazioni di ragazzi di Concorezzo. Con la sua dedizione instancabile, la sua passione autentica e il suo amore per questi colori, ha saputo crescere ed educare centinaia di giovani, trasmettendo loro non solo l’amore per il calcio, ma soprattutto i valori dello sport, del rispetto e della lealtà. Per oltre quattro decenni ha guidato la nostra società con saggezza e lungimiranza, costruendo le fondamenta su cui oggi poggia la Concorezzese. Il suo impegno quotidiano, la sua presenza costante sui campi e la sua capacità di essere un punto di riferimento per tutti rimarranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie Bruno, per tutto quello che hai dato alla Concorezzese e alla nostra comunità. Il tuo esempio continuerà a guidarci e il tuo ricordo vivrà in ogni partita, in ogni allenamento, in ogni sorriso dei nostri ragazzi. In segno di rispetto e commemorazione, tutte le squadre della Concorezzese, di ogni categoria, scenderanno in campo da oggi a domenica con il lutto al braccio. Prima di ogni partita verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del nostro indimenticabile Presidente”.