Monete false usate per pagare nei bar

La denuncia della titolare di un locale del centro; e non è l'unico caso.

Monete false in circolazione nei bar, e non solo, di Vimercate. A lanciare l’allarme la scorsa settimana sono stati i titolari del Bar Brianza, in centro città.

Monete false per pagare al bar, la testimonianza di una barista

L’appello a fare attenzione è arrivato da dietro il bancone del locale all’angolo tra via Mazzini e via Pinamonte.

La proprietaria ci ha mostrato una manciata di monete da due euro: a prima vista apparentemente normali e regolari, ma in realtà false.

“Nel giro di una sola mattinata ne ho riconosciute diverse – ha raccontato – All’inizio pensi a una distrazione, poi quando ne trovi più di una capisci che c’è un problema”.

Anche banconote

Non è finita lì. Qualche giorno fa, sempre al bar, sono spuntate anche banconote false.

“Ho riconosciuto almeno un paio di 50 euro che non mi convincevano affatto – ha spiegato la barista – La carta era strana, troppo liscia, e mancavano quei dettagli che ormai impari a conoscere”.

Il racconto di una cliente

La sensazione è che le monete e le banconote false stiano girando parecchio nella zona. A confermarlo è stata anche una cliente presente al bar in quel momento:

“Ieri sono andata al in un altro bar della città, e mi hanno dato due euro di resto. Appena me li sono trovata tra le mani ho capito che erano falsi”.

Un episodio che ha rafforzato l’idea di una circolazione tutt’altro che occasionale. Tra le monete raccolte dalla proprietaria erano presenti anche diversi pezzi da 50 centesimi molto arrugginiti, un segnale evidente di contraffazione.

Contraffazione evidente

“Le monete vere non si rovinano così – ha sottolineato la titolare – Queste sembrano fatte con materiali scadenti”.

La barista ha dato anche qualche consiglio pratico per difendersi.

“Il peso è fondamentale: un due euro autentico pesa 8,5 grammi. Se è troppo leggero o troppo pesante, meglio fare attenzione”.

Importante anche il suono: se lasciata cadere sul bancone, una moneta vera produce un tintinnio netto, mentre quelle false hanno un rumore sordo. Da controllare infine i dettagli: scritte poco definite, colori spenti e bordi irregolari sono campanelli d’allarme.