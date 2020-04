Monitoraggio ossigeno a domicilio per chi ne ha bisogno

Il Comune di Roncello ha istituito un servizio di monitoraggio ossigeno che verrà effettuato direttamente a domicilio grazie ai medici di base e a Busnago soccorso onlus.

Il monitoraggio dell’ossigeno a casa

Per far fronte all’emergenza coronavirus e per stare vicini a tutti i cittadini di Roncello che non possono uscire di casa per problemi di salute, il comune di Roncello ha deciso di offrire un servizio di monitoraggio volontario. Grazie alla collaborazione dei medici di medicina di base e ai pulsossimetri messi a disposizione da Busnago soccorso onlus, si potrà eseguire un monitoraggio direttamente a domicilio dei cittadini che non si trovano in buone condizioni di salute.

La misurazione della saturazione dell’ossigeno

Il pulsossimetro consente di misurare in pochi secondi la presenza di ossigeno all’interno del nostro corpo senza nessun tipo di intervento invasivo: basta mettere un dito all’interno di questo strumento per conoscere la percentuale di saturazione dell’ossigeno. Questo per prevenire casi di insufficienza respiratoria o di compromissione di parte dei polmoni a causa della polmonite che colpisce, nei casi più gravi, i malati di Covid – 19. Un volontario porterà a casa del paziente lo strumento che misurerà la saturazione e telefonicamente comunicherà al proprio medico di base i valori, ricevendo subito una diagnosi e i consigli del caso.

Il servizio potrà essere attivato contattando direttamente il proprio medico di base che valuterà l’eventuale necessità di questo controllo.

