Monossido di carbonio al ristorante, in nove finiscono al Pronto soccorso

Vigili del Fuoco, soccorritori del 118 e Carabinieri sono intervenuti ieri sera, domenica 10 novembre, in un ristorante di via Val di Sole a Cesano Maderno per una fuga di monossido di carbonio.

Monossido di carbonio al ristorante

Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, tre ambulanze e un'automedica sono intervenute all'interno dell'attività di ristorazione intorno alle 22.30 per il rovesciamento di un forno a carbone nelle operazioni di pulizia di fine turno. L'allarme è stato dato dal personale del ristorante stesso, vista l'impossibilità della cappa della cucina professionale di aspirare i fumi. Sul posto anche i Carabinieri della Tenenza e gli ispettori di Ats Brianza.

In nove sono finiti in Pronto soccorso

Nove dipendenti tra i 18 e i 3 anni sono stati trasportati in Pronto soccorso, in diversi ospedali, per accertamenti legati a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Uno è stato anche colpito a un piede dal rovesciamento improvvisa del forno, con la conseguente dispersione dei carboni che erano all'interno. Dimessi, i dipendenti rientreranno in servizio domani, martedì 12 novembre.

Il ristorante riaprirà domani

Nessuna conseguenza per i clienti che al momento dei soccorsi erano nel locale. Nel ristorante, oggi chiuso, sono al momento in corso le operazioni di pulizia della cucina da parte di una ditta specializzata per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Domani la riapertura al pubblico.