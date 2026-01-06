Monossido killer: muore il padre, ricoverato il figlio

Dramma a Biassono dove un uomo è morto a causa del monossido da carbonio, mentre il figlio è ricoverato al San Gerardo

Il dramma

Il dramma si è consumato in un appartamento di un cascinale di via Regina Margherita 14, a Biassono. A dare l’allarme è stato proprio il figlio che è riuscito a svegliarsi in tempo e a chiedere aiuto. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del padre, Luigi De Liso, classe 1962, mentre il figlio è stato portato al San Gerardo.

Il monossido è scaturito, secondo quanto appurato, da un braciere posizionato in casa e nel quale era stato acceso del fuoco per riscaldare l’ambiente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.