Monza, 25enne investito all’alba: è grave SIRENE DI NOTTE

Gravissimo incidente all’alba a Monza, in via Guerrazzi. Un 25enne è stato investito ed è stato portato al San Gerardo in codice rosso.

Monza, 25enne investito all’alba: è grave

Sarebbero molto gravi le condizioni del 25enne trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza dopo essere stato soccorso in via Guerrazzi. La dinamica non è ancora chiara. Al momento le informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza parlano di un investimento. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza, l’automedica e gli agenti della Polizia locale. Vista la gravità della situazione per il 25enne è stato immediatamente disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.

QUI GLI AGGIORNAMENTI

Gli altri interventi di soccorso nella notte

Sempre nella notte si segnala un intervento per intossicazione etilica sulla Statale 36, all’altezza di Desio. Soccorso un giovane di 22 anni, poi trasportato in ospedale a Monza in codice verde

Due gli eventi violenti da segnalare: a Lissone, dove in via Don Colnaghi, poco prima della tre è stata soccorsa una ragazza di 20 anni che avrebbe subito un’aggressione. Sul posto si sono portati i volontari della Croce verde lissonese e i Carabinieri della compagnia di Desio. La 20enne, fortunatamente, non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. A Monza invece è stata soccorsa una 23enne, in via Bosisio, sempre a seguito di un evento violento. Anche in questo caso non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Infine i volontari della Croce bianca di Giussano sono intervenuti intorno alle 2.20 a Carate Brianza, in via Della Valle, per un infortunio. Soccorsi un 15enne e un 36enne. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Seregno. Dopo le cure sul posto, è stato disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice verde.

(foto archivio)

TORNA ALLA HOME