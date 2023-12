Monza e Villasanta dicono addio allo storico commerciante e grande amico di Walter Bonatti

Due comunità, quella di Monza e Villasanta, unite dal cordoglio per la scomparsa di Florio Casati. Il villasantese, lo scorso 27 agosto 2023, aveva festeggiato il secolo di vita. Storico commerciante e titolare della "Fototecnica Casati" di Monza (portata avanti da qualche anno dai figli), l'uomo amava ancora stare dietro al bancone del suo negozio. Florio era un grande amico di Walter Bonatti ed è stato tra i fondatori dei "Pell e Oss", una delle società alpinistiche più attive in Brianza.

Una vita in più vite

Una vita in più vite e una storia che sembra uscita direttamente dal libro Cuore di De Amicis. Si potrebbe riassumere così la lunga esistenza del villasantese, un volto che era conosciuto e stimato soprattutto in quella che lui stesso definiva spesso la "sua" Monza.

Il neo centenario se n'è andato circondato dall’affetto dei suoi figli Walter, Flavio, Daniele e Fabrizio (la moglie Pinuccia è morta qualche anno fa).

"Florio, sabato scorso, è caduto e purtroppo da quel momento, per lui e per noi, è iniziato un vero calvario - hanno sottolineato i parenti - Purtroppo, in ospedale, ci hanno subito detto che non c'erano margini di recupero e di miglioramento. Per questo motivo abbiamo voluto fortemente portarlo a casa, dove ha ritrovato la sua casa e serenità seppur per pochi giorni. Ha raggiunto i suoi 100 anni in maniera dignitosa, regalando sorrisi e abbracci a tutti. Se n'è andato in punta di piedi, senza dare quasi disturbo a nessuno, come avrebbe voluto lui. E' stato un grande lavoratore, che ha dedicato la sua vita alla sua famiglia e alle sue passioni".

Spirito allegro, battuta sempre pronta

Spirito allegro dalla battuta pronta, mente lucidissima e memoria di ferro, Florio fino a qualche settimana fa spesso e volentieri lo si poteva trovare ancora dietro al bancone della "Fototecnica Casati", storica attività commerciale di famiglia che si trova a Monza, in piazza Carducci. Un negozio che fino allo scorso mese di agosto raggiungeva ancora in maniera autonoma, a bordo della sua macchina.

"Dovrei rinnovare la patente ma non me la sento più di guidare, però fino al giorno del mio compleanno mi sono divertito a bordo della mia auto" aveva sottolineato Casati.

Una storia imprenditoriale lunga più di 100 anni

Una storia lunga più di cento anni quella della sua famiglia che ha portato avanti la gestione della cartoleria di piazza Carducci dove tante generazioni di studenti e professionisti monzesi hanno fatto la fila per comprare penne, squadre e cartelle. Un negozio che aprì i battenti con Serafino Casati, papà di Florio, nel lontano 1915.

"Iniziai a lavorare nella bottega di famiglia nel 1936 - aveva raccontato il neo centenario al Giornale di Vimercate e Giornale di Monza in occasione del suo centesimo compleanno - Avevo 13 anni e ricordo che un giorno dissi a mio papà Serafino: non ho più voglia di studiare. Lui mi rispose: bene, allora vieni a lavorare con me. Il primo negozio era stato aperto da papà in piazza Garibaldi. Lui era fotografo e fu un allievo di Mosè Bianchi. Poi, con il passare degli anni, l’attività di famiglia si è trasformata in fototecnica e abbiamo spostato la sede due volte: prima eravamo in via Crispi e dal 1924 in piazza Carducci".

Un negozio che racchiude un pezzo di storia di Monza

Un negozio che racchiude un pezzo di storia di Monza. Su una parete si vedono ancora oggi gli affreschi di epoca longobarda della torre del Gualtieri. Negli anni sono stati i primi ad installare una fotocopiatrice. Con difficoltà la famiglia Casati è riuscita a stare al passo con i tempi riuscendo a contrastare i grandi marchi.

Siamo stati un punto di riferimento per tante scuole di Monza e per i loro studenti. Ricordo tanti ragazzi e ragazze che venivano a rifornirsi nel nostro negozio, soprattutto quelli che frequentavano l’istituto d’arte delle Preziosine di Monza. E poi non le dico quanti progetti edilizi abbiamo stampato nel nostro negozio, una infinità", aveva continuato Florio.

L'amicizia con Walter Bonatti

Oltre al lavoro, l’altra grande passione di Casati è sempre stata la montagna. Grande amico di Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti della storia (in suo onore uno dei figli di Florio porta il nome di Walter) è stato, negli anni ‘50, tra i fondatori di una delle società alpinistiche più attive della Brianza i "Pell e Oss".

"Tanti mi chiedono qual’è il segreto della mia longevità - aveva concluso Florio - Io credo che sia quello di aver amato tanto la montagna. Nel corso della mia vita ho affrontato molte scalate. Cercare di raggiungere la vetta è sempre stata una filosofia di vita".

Le esequie

Le esequie di Casati verranno celebrate lunedì 11 dicembre, alle ore 10.45, nel Duomo di Monza.