Monza, incidente per un 17enne in via Gentili SIRENE DI NOTTE

Incidente per un 17enne a Monza

Brutto incidente, con un mezzo di micro mobilità elettrica, per un giovane di 17 anni ieri sera a Monza. Secondo quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza erano da poco passate le 22.30 quando il ragazzo, alla guida del piccolo mezzo, stava percorrendo via Gentili ed è rimasto coinvolto in un sinistro la cui dinamica ancora non è chiara. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha prestato le prime cure al 17enne. Le condizioni del ragazzo sono apparse serie, ma non gravissime; dopo le cure sul posto gli operatori sanitari hanno provveduto al trasporto all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

Infortunio a Seregno

Sempre nella serata di ieri si segnala un infortunio in strada per un giovane di 25 anni. Il ragazzo è stato soccorso in via Sanzio a Seregno intorno alle 22. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Avis Meda e i Carabinieri della compagnia di Seregno. Il 25enne è stato poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

