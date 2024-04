Monza-Napoli, tafferugli tra tifosi al termine della partita

Tafferugli tra tifoserie al termine della partita Monza-Napoli di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile. L'intervento delle Forze dell'ordine ha evitato conseguenze peggiori.

Tafferugli tra tifosi al termine della partita del Monza

Momenti di tensione quelli vissuti dopo il triplice fischio della partita tra Monza e Napoli. L'uscita dei sostenitori ospiti dallo stadio, che sembrava svolgersi in maniera molto tranquilla, si è quasi trasformata in una rissa tra alcuni gruppo di tifosi che sarebbero entrati a contatto in via Sicilia.

La ricostruzione

Le informazioni a disposizione non sono molte. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la miccia sia stata accesa da un gruppo di tifosi che, a bordo di un minivan, avrebbe raggiunto in autonomia l'incrocio tra via Sicilia e via Modigliani per creare caos e scompiglio. Scesi dal mezzo, alcuni facinorosi del Napoli avrebbero cercato un confronto fisico diretto con gli ultras del Monza che stavano lasciano lo stadio.

L'intervento della Polizia

L'intervento delle Forze dell'ordine, schierate in assetto anti sommossa, sarebbe stato tempestivo e provvidenziale per evitare che le frange delle tifoserie entrassero a diretto contatto. Non è chiaro se qualcuno sia comunque rimasto ferito nello scontro. La circolazione, tuttavia, è rimasta bloccata per diverso tempo nelle aree limitrofe dello stadio.