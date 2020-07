Morìa di pesci al Bosco delle Querce: ecco cosa è successo. Le segnalazioni erano arrivate nella giornata di sabato. L’ERSAF chiarisce le cause.

L’ERSAF, l’ente regionale che si occupa della manutenzione del parco, ha spiegato le concause che hanno portato a questa morìa. Nella sua concezione iniziale, infatti, il laghetto era stato pensato per le specie erpetofaunistiche, cioè per la riproduzione e il mantenimento della colonia di anfibi presente sul territorio del Bosco delle Querce e non come allevamento di pesci. Dopo l’inserimento delle carpe e di specie ittiche tropicali più della metà delle piante acquatiche è scomparsa. Con il costante proliferare dei pesci, e quindi con l’aumento delle deiezioni, c’è stato anche un notevole incremento della crescita di alghe con un conseguente e continuativo intasamento del filtro.

Ogni anno – si legge nella nota del Comune – con l’arrivo dell’estate, e quindi delle vacanze, qualche cittadino decide di sbarazzarsi dei pesci e delle tartarughe tenuti in casa gettandoli nel laghetto del parco, incrementando così la fauna nello specchio d’acqua. Inoltre, i fruitori del parco portano pane e cereali vari da buttare nel laghetto come cibo: questo comportamento, oltre a far morire i pesci in quanto i lieviti contenuti nei farinacei sono per loro nocivi, incrementa l’intasamento del filtro a causa della “mollica” che finisce nello stesso.

Pulizia e trasferimento dei pesci

Nell’ultima settimana gli addetti alla manutenzione sono stati costretti a lavare il filtro tutti i giorni anziché una volta alla settimana. Si fa presente che per lavare il filtro ci vogliono ben 1500 litri di acqua potabile in condizioni normali e 3000 litri nelle condizioni attuali. Per cercare di rendere meno asfittico l’ambiente del laghetto, nei giorni scorsi è stato pure abbassato il livello delle acque della metà con una motopompa ed è stata immessa acqua pulita. È però evidente che si tratti di misure tampone e pertanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di ripristinare l’originaria destinazione della zona umida, riservata alle specie erpetofaunistiche, estraendo tutti i pesci dal laghetto e trasferendoli in habitat più idonei alla loro vita e alla loro riproduzione.