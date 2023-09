Morto l'anziano ricoverato con la febbre del Nilo

Aveva contratto il virus a metà settembre: non ce l'ha fatta l'anziano di Macherio ricoverato con la febbre del Nilo.

Ricoverato con la febbre del Nilo

Il decesso di Marco Tremolada, 92 anni, è stato comunicato dal sindaco, Franco Redaelli, in Consiglio comunale. L'anziano, ricoverato in ospedale, aveva avuto febbre alta e poi era entrato in coma. Il 12 settembre l'Agenzia di Tutela della Salute aveva notificato al Comune l'accertamento di un caso di infezione da West Nile Virus con le indicazioni delle modalità di effettuazione dei trattamenti necessari da effettuare in via Bellini, dove abitava l'anziano.

L'anziano non ce l'ha fatta

Il 92enne lascia la moglie Ambrogina, chiusa nel dolore, due figli, nipoti e pronipoti. Cresce la paura per la febbre West Nile (o febbre del Nilo) ovvero un’infezione virale trasmessa da artropodi. Una malattia infettiva provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La via di trasmissione più comune del virus West Nile all’uomo è la puntura di una zanzara infetta, prevalentemente del genere Culex (la zanzara comune).

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 ottobre 2023.