Morto nell'incidente in elicottero, oggi è nata la terza figlia di Lorenzo Rovagnati

Era entusiasta di diventare padre per la terza volta. Sarebbe stata una gioia immensa per Lorenzo Rovagnati, erede della storica azienda di salumi con sede a Biassono, Villasanta e Arcore, morto in un incidente in elicottero, stringere tra le braccia la sua terza figlia, Sofia, nata sette giorni dopo la tragedia.

E' nata Sofia Rovagnati

Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, la moglie Federica Sironi ha dato alla luce la piccola Sofia Rovagnati, terzogenita dell'imprenditore 42enne morto nell'incidente di mercoledì scorso a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Non vedeva l'ora di tornare a casa per riabbracciare moglie e figli, frutto del loro amore. La sua vita si è spezzata nello schianto in elicottero avvenuto all'interno della tenuta di famiglia. Con lui hanno perso la vita anche i due piloti: Flavio Massa e Leonardo Italiani.

Terza figlia dell'imprenditore

Lorenzo Rovagnati attendeva con gioia l'arrivo della terza figlia insieme alla moglie Federica Sironi con la quale si era sposato il 1 giugno 2019 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso a Macherio. La donna con cui aveva costruito una vita di complicità e amore. Era stato un giorno speciale anche per la piccola comunità di Macherio, ribattezzato da molti come il matrimonio dell'anno. La famiglia Rovagnati aveva aperto le porte della chiesa a tutti per condividere con la comunità quel giorno di immensa gioia.

I funerali di Rovagnati

Intanto sono state fissate le esequie. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'imprenditore Rovagnati, erede insieme al fratello Ferruccio, della storica azienda produttrice di salumi, conosciuta in tutto il mondo. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, 14 febbraio, alle 14, presso la chiesa parrocchiale di San Martino a Biassono.