Cordoglio per il noto pasticciere Flavio Pontiggia

Profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore seregnese Flavio Pontiggia. Aveva una grande passione per la pasticceria e i suoi dolci erano dei capolavori, commissionati dai clienti provenienti da Seregno e da tutta la Brianza.

Aveva iniziato a 15 anni

Flavio Pontiggia aveva 69 anni. Le esequie sono state celebrate ieri, lunedì 12 agosto, in Basilica San Giuseppe. Lascia la moglie Pinuccia e i figli Stefano, Massimo e Fabrizio. Aveva cominciato l'attività di pasticciere subito dopo la scuola media, già all’età di 15 anni, e da allora come autodidatta aveva appreso l’arte di preparare con amorevole cura dei dolci prelibati.

I negozi a Seregno e Cabiate

In giovanissima età aveva iniziato a lavorare nella pasticceria Colombo di Seregno, in seguito in altre attività a Meda, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Monza.

Nel 1986 aveva aperto il laboratorio di Cabiate, affiancato dal primo negozio. L’anno successivo l’apertura anche a Seregno: prima il negozio in via Petrarca, poi in via Verdi e infine nell’attuale e più grande sede nella stessa via Verdi, in centro città.

"Era felice di lavorare"

“E’ stato un bravissimo pasticciere, che ha sempre svolto tanto lavoro - il ricordo della moglie, raccolto dal Giornale di Seregno in edicola questa settimana e in versione digitale - Parlava poco, ma faceva molto. Amava Cabiate e il suo laboratorio, anche a 69 anni era felice di lavorare”.

Sapeva interpretare i gusti degli affezionati clienti, che lo ricordano con grande affetto e simpatia: “Era troppo bravo”.