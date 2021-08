Mostra i genitali a una donna in treno, denunciato 25enne egiziano. Il fatto è avvenuto sulla linea Milano-Camnago, in prossimità della stazione di Seveso.

Subito bloccato dal capotreno e dalla sicurezza

Il "fattaccio" si è consumato nella giornata di venerdì, intorno a mezzogiorno. Teatro della spiacevole vicenda un convoglio della Trenord che viaggiava lungo la linea Milano-Camnago. In prossimità della stazione di Seveso un 25enne egiziano (senza precedenti), domiciliato a Paderno Dugnano, si è aperto i pantaloni e ha mostrato le parti intime a una sconosciuta (della stessa età) seduta sul sedile di fronte. La ragazza ha prontamente richiamato l'attenzione del capotreno e di un addetto alla sicurezza dello scalo sevesino, che hanno provveduto a bloccare il 25enne fino all'arrivo dei Carabinieri della Stazione di Seveso.

Scattata la denuncia

Sul posto, come detto, si sono immediatamente portati i Carabinieri di Seveso, che hanno provveduto a svolgere tutti gli accertamenti del caso. Una volta chiarito l'accaduto i militari hanno denunciato l'egiziano per atti osceni in luogo pubblico.