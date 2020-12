Moto a terra, 72enne finisce in ospedale FOTOGALLERY

Moto a terra, 72enne finisce in ospedale. Alle 12,40 di oggi, lunedì 14 dicembre, sono accorse in via Diaz ambulanza e auto medica in codice rosso

Moto a terra in via Diaz a Nova Milanese: alle 12,30 di oggi, lunedì 14 dicembre, ambulanza e auto medica sono accorse in codice rosso per un 72enne. Ancora da accertare le cause dell’incidente che ha coinvolto uno scooter e un furgoncino dell’azienda di trasporti Gls. In prossimità del parcheggio del complesso commerciale di via Venezia, poco prima del semaforo all’incrocio con via Diaz il 72enne in sella al ciclomotore è finito a terra.

Scontro tra auto e moto

L’incidente, di cui le responsabilità sono ancora al vaglio degli agenti, è avvenuto mentre entrambi i veicoli procedevano sulla medesima corsia in direzione di Desio. Immediatamente alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi: sul posto si è precipitata in codice rosso la Croce Rossa di Desio, un’automedica e la Polizia Locale. Anche i Carabinieri sono dovuti intervenire per dirigere il traffico, che nell’ora di punta, all’incrocio delle quattro strade, si era parecchio congestionato.

Al pronto soccorso in codice giallo

Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso il tempo necessario per favorire le operazioni di soccorso e rilievo. Dopo le prime cure sul posto, le condizioni del pensionato sono sembrate meno gravi di quanto emerso inizialmente. Quindi è stato accompagnato al all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

