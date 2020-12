Il Moto Club Carate piange un grande socio

Lutto nel Moto Club Carate Brianza per la scomparsa di un socio attivo e di lungo corso.

Da anni era attivo nel club di Carate Brianza

Ezio Mariani, classe 1941 originario e residente a Perticato di Mariano Comense, grande appassionato e collezionista di moto e di auto d’epoca, faceva parte dell’associazione di Carate Brianza sin dalla fine degli anni Novanta.

Dal 2004 era entrato anche a far parte del direttivo del club, prima assumendo la carica di vicepresidente ed in seguito quella di consigliere, ricoperta fino a tutto il 2017.

«Ezio era sempre in prima linea in occasione dell’organizzazione dei nostri eventi e delle nostre manifestazioni. E’ stato davvero un assiduo frequentatore delle gare di velocità per moto d’epoca e si è sempre distinto per la grande disponibilità e per il suo animo nobile che lo rendeva sempre pronto ad aiutare gli altri in ogni occasione», il ricordo commosso del presidente, Guido Fumagalli.

Oltre al forte legame con il Moto Club Carate e alla grande passione per i motori, Mariani trovava anche il tempo per dedicarsi a chi ha bisogno. Da tempo prestava opera di volontariato insieme alla moglie Antonia presso il Piccolo Cottolengo Don Orione di Seregno che offre assistenza e servizi per persone disabili adulte e per anziani.

Da tempo sofferente per varie patologie, Mariani è venuto a mancare mercoledì 2 dicembre all’ospedale di Lecco dove era ricoverato dallo scorso 8 novembre. Lascia la figlia Paola e due adorati nipotini. I funerali sono stati celebrati venerdì 4 dicembre nella chiesa parrocchiale di Perticato.

