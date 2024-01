Moto si schianta contro una casa a Desio, muore centauro di 43 anni

Moto si schianta contro una casa a Desio, centauro di 43 anni muore nel giorno del suo compleanno. La tragedia sabato alle 22,44 in via Ferravilla: sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanza

Violentissimo impatto

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo. Tragedia sabato 30 dicembre, in via Ferravilla a Desio: un motociclista di 43 anni si è schiantato contro un'abitazione situata sul lato destro della carreggiata. Il centauro viaggiava in direzione del centro di Desio quando ad un certo punto, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e ha sbattuto in pieno contro il muro della casa che si trova alla rotatoria che collega via Ferravilla con la diramazione di via Santi.

I soccorsi attivati in codice rosso

Le condizioni del centauro sono sembrate subito molto gravi. Alle 22,44 è partita la chiamata al 112 che ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso: sono arrivate un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l'auto medica. Accorsi anche i Vigili del fuoco con il carro fiamma dai distaccamenti di Bovisio Masciago e Seregno e i Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi del caso.

Il centauro non ce l'ha fatta

Il ferito è stato caricato in ambulanza in condizioni critiche per una corsa disperata al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio ma per il centauro non c'era più niente da fare ed è spirato. Saranno ora le indagini dei Carabinieri ad accertare l'esatta dinamica del tragico incidente in cui non risultano coinvolti altri veicoli o persone.