Moto si scontra con auto poi abbatte un pezzo di recinzione della ferrovia. Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì, in via Foscolo, in ospedale un centauro di 56 anni

L’incidente in via Foscolo

Si è procurato alcune fratture il motociclista di 56 anni rimasto ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì, in via Foscolo, a Bovisio Masciago. Dalle prime ricostruzioni il forte impatto è avvenuto tra un’auto che stava uscendo dal parcheggio del cimitero e la moto. In seguito al violento urto quest’ultima è andata ad impattare contro la recinzione in calcestruzzo che corre lungo la linea ferroviaria, abbattendola in parte.

I soccorsi

Le condizioni del motociclista sono sembrate subito gravi: sono accorse in codice rosso l’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’auto medica. Una volta prestate le prime cure sul posto i sanitari hanno tracciato un quadro della situazione meno preoccupante e il centauro è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il traffico ferroviario

Alcuni frammenti della recinzione sono finiti anche sui binari, facendo temere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria ma non è stato necessario interrompere il transito dei treni: è stato sufficiente un rallentamento dei convogli in corrispondenza dei binari dove erano presenti i detriti. I rilievi dell’incidente sono stati condotti dalla Polizia Locale che ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Un’altra persona coinvolta nel sinistro è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.