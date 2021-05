Motociclista 27enne perde il controllo del mezzo e cade: soccorsi a Bovisio

Incidente poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 7 maggio, a Bovisio Masciago, in via Marconi. Un 27enne, soccorso da ambulanza e automedica, è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo una brutta caduta dalla moto.

Soccorsi a Bovisio per un incidente tra un’auto e una moto

Il sinistro è avvenuto in via Marconi, all’altezza del civico 32. In base ad una prima ricostruzione erano circa le 13.30 quando il 27enne, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Marconi. Per cause ancora da chiarire il ragazzo, a un certo punto, ha perso il controllo del mezzo e che ha urtato il cordolo del marciapiede. La carambola si è conclusa con una scivolata a terra.

Dopo la chiamata al 112, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i volontari della Croce bianca di Cesano e l’automedica. I soccorritori, giunti sul posto in codice rosso, hanno prestato le prime cure al 27enne, le cui condizioni, dopo i primi accertamenti, sono apparse meno gravi del previsto. Il ragazzo è stato caricato dunque in ambulanza e trasferito in ospedale in codice gallo.

Intanto in via Marconi si sono portati anche gli agenti della Polizia locale di Bovisio che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito.