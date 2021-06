Motociclista ferito dopo l'impatto contro un'auto in via Cadore a Seregno. Il 66enne medese trasportato in ambulanza all'ospedale di Monza in codice giallo.

Motociclista ferito dopo lo scontro con un'auto

Motociclista contuso dopo la collisione contro un'auto. L'incidente pochi minuti dopo le 12.30 in via Cadore, nel quartiere Ceredo di Seregno. La Kymco Xciting 400i condotta da un 66enne ha urtato la parte anteriore della fiancata destra di una Fiat 500, in fase di svolta a destra per parcheggiare a bordo strada all'altezza del civico 122. L'impatto in corrispondenza di via Luvoni.

I soccorsi del 118 al motociclista medese

In via Cadore è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso, oltre a due pattuglie della Polizia locale per i rilievi. Il centauro di Meda, caduto a terra dopo l'urto della moto contro l'utilitaria, ha rimediato un trauma facciale e sospette fratture al bacino. E' stato trasportato in sirena all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, lo stesso con cui erano stati attivati i mezzi di soccorso dalla Centrale operativa del 118.

Spaventata la conducente della vettura

Spaventata ma illesa la giovane conducente della vettura, che viaggiava insieme a un'amica, anche lei illesa. Agli agenti della Polizia locale, un testimone ha riferito di aver visto la Fiat 500 con la freccia mentre si apprestava a svoltare a destra per parcheggiare sul margine destro della carreggiata, vicino al ristorante. Nei giorni scorsi un altro incidente in moto.