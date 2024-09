Emergono nuovi elementi in merito all'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio, martedì 17 settembre, sulla Sp2 all'altezza di Bellusco, in cui ha perso la vita Marco Bertolini, 40 anni, sposato, residente a Cologno Monzese.

Motociclista morto dopo l’incidente sulla Sp2, denunciato un automobilista per omissione di soccorso

Fin dalle prime ore, anche in base alla dinamica diffusa dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, era emerso il coinvolgimento di tre mezzi: la moto del 40enne, un mezzo pesante e una vettura. Vettura che però, ha fatto sapere in queste ore il Comando di Polizia Locale Brianza Est, al momento dell'arrivo degli agenti sul luogo del grave sinistro, non era presente.

Gli agenti, impegnati sul posto per gli accertamenti di rito fondamentali per chiarire la dinamica del sinitro, lo hanno appurato dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni astanti.

Una minuziosa indagine durata tutta la notte

Raccolte le testimonianze, gli agenti durante la notte hanno incrociato gli indizi con le immagini della video sorveglianza presente nella zona e i lettori targa che monitorato il transito dei veicoli.

Inizialmente i veicoli sospetti erano due. Uno è stato subito escluso, mentre un secondo veicolo è stato rintracciato e posto sotto sequestro preventivo. Dopo gli accertamenti tuttavia è emerso che il mezzo non riportava tracce inequivocabili del sinistro e in effetti, analizzati alcuni elementi chiave, gli agenti hanno escluso il coinvolgimento.

All'alba di oggi, mercoledì 18 settembre, il minuzioso lavoro di verifica delle immagini della video sorveglianza ha dato modo agli agenti di indirizzare le indagini verso un terzo veicolo, rintracciato in un box nel comune di Cornate d'Adda e che riportava inconfutabili tracce del sinistro avvenuto sulla SP2.

Successivamente è stato rintracciato anche il conducente che ieri si è messo alla guida del veicolo, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa. Gli agenti si sono recati prima presso l'abitazione dell'uomo e successivamente sul luogo di lavoro per prelevarlo e condurlo in comando: si tratta di un Tunisino classe 1979 regolarmente residente in Italia, a Cornate d'Adda il quale ha ammesso di trovarsi, il giorno prima, alla guida del veicolo e di essere rimasto coinvolto nel sinistro.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est quindi hanno proceduto a denunciare l'uomo a piede libero per omissione di soccorso e guida di veicolo sprovvisto di assicurazione.

In corso la ricostruzione del sinistro

Dopo la ricostruzione completa del sinistro si valuterà la posizione dell'uomo per capire se ha avuto responsabilità dirette ed è quindi perseguibile anche per omicidio stradale oppure indirette. In quel caso risponderà dell'omissione di soccorso per essersi allontanato dal luogo dell'incidente.