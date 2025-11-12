Motociclisti travolti da un’auto, grave una 30enne

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 11 novembre, lungo l’autostrada A4, in territorio di Agrate Brianza.

Motociclisti travolti da un’auto sulla A4

L’allarme è scattato attorno alle 21 lungo la carreggiata per Milano, poco dopo l’uscita di Agrate, all’altezza dell’ex stabilimento Star. Secondo una prima ricostruzione, una motocicletta con in sella un 41enne e una 30enne è stata centrata in pieno da un’auto. I due centauri sono stati sbalzati dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. In pochi minuti sul posto sono giunti la Polizia stradale, due ambulanze di Avps Vimercate, un’automedica e un mezzo dei Vigili del fuoco di Monza.

Una 30enne portata in ospedale in gravi condizioni

A destare particolare preoccupazione le condizioni della 30enne, trovata incosciente. La giovane, che ha riportato diverse fratture e un trauma cranico, è stata intubata e trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverata in condizioni molto critiche, in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Il 41enne è invece stato portato in codice giallo al San Raffaele di Milano. Illeso il conducente dell’auto.