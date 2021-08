Motociclista brianzolo muore in un incidente in autostrada

Un drammatico impatto contro un camion che non gli ha lasciato scampo: è morto così un 31enne (avrebbe compiuto 32 anni domani, mercoledì 18 agosto) residente a Giussano

L'incidente in Autostrada A4

Il dramma si è consumato ieri mattina, lunedì 16 agosto, lungo l'Autostrada A4, nel tratto compreso tra Desenzano sul Garda e Brescia Est, in direzione Milano. Il 31enne residente a Giussano stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, intorno alle 9.30, si è verificata la tragedia. Per cause ancora in fase di accertamento (le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Verona Est), la moto del giussanese si è scontrata contro un camion. Un impatto tremendo, tanto che il giovane brianzolo è praticamente morto sul colpo

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre alla Stradale, sono arrivate due ambulanze, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso: il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 31enne.

Illeso, invece, l'autista del camion che ha anche rifiutato il ricovero in ospedale per accertamenti