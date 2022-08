Motocross nel cantiere della Pedemontana: denunciati 14 giovani

I Carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, a seguito della denuncia sporta dalla società Autostrada pedemontana lombarda s.p.a., hanno identificato e denunciato per invasione di terreni quattordici giovani di età compresa tra i 15 e i 23 anni che sono stati colti lo scorso 14 agosto all'interno dell'area recintata dell'ex campo base del cantiere utilizzato durante le fasi di realizzazione della Pedemontana. L'area si trova a Lazzate, in via Fratelli Rossetti.

Motocross fuori legge nel cantiere della Pedemontana: denunciati 14 giovani

I ragazzi, sei dei quali minorenni, sono residenti in diverse province: nove nel comasco (Bregnano, Cermenate, Cantù, Fino Mornasco, Limido Comasco), uno in provincia di Milano (Cernusco sul Naviglio), uno in provincia di Verbania (Domodossola), tre in provincia di Varese (Tradate e Uboldo). Tutti sono stati colti mentre erano intenti a effettuare pericolose manovre con le rispettive moto e ciclomotori.

Nel marzo scorso un 16enne perse la vita nella stessa area