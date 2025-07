"Mulan" rapita nei boschi della Cavallera, l’appello del proprietario: riportatemela

Appello

Il Pitbull è scomparso mercoledì scorso nei campi vicino alla "Bergamina" di Arcore: il padrone Andrea Rovelli ha sporto denuncia e offre una ricompensa per chi la riporterà

Buona parte di Vimercate, Arcore, Villasanta e Concorezzo, senza contare le pagine social, sono tappezzate con i suoi volantini. "Aiutatemi a ritrovare Mulan, si offre ricompensa".

Ore di angoscia

Da mercoledì l’arcorese Andrea Rovelli vive tra attesa e speranza. La sua "Mulan", dolcissima Pitbull beige con una macchia bianca sul petto di 5 anni, è scomparsa mercoledì attorno alle 18 nei campi vicino al ristorante "La Bergamina" che si trova ad Arcore, nella frazione di Cascina del Bruno. Il proprietario ha voluto lanciare un appello e si è detto pronto ad offrire una lauta ricompensa di mille euro per chi la riporti a casa sana e salva.

Rapita e caricata su un furgone bianco

In realtà non si tratta di uno smarrimento ma di un vero e proprio rapimento, come ha confermato il proprietario che con tutta la famiglia sta vivendo momenti di grande angoscia per la sua scomparsa.

"Mercoledì la mia ragazza e sua mamma stavano passeggiando con Mulan e altri due cani proprio nei campi dietro alla Bergamina - ha sottolineato Andrea - Lì c’è un piccolo boschetto attraversato da una stradina chiusa da sbarre che si collega al Pagani e alla cascina Cavallera. Alla fine del boschetto hanno notato un furgone bianco, ma inizialmente non gli hanno dato peso perché spesso passano anche per scaricare abusivamente i rifiuti. Purtroppo Mulan dal boschetto non è uscita e subito la mia fidanzata e sua mamma hanno visto il furgone bianco allontanarsi verso Vimercate a tutta velocità. Da lì si sono perse le tracce. Mulan è un Pitbull, ma non corrisponde affatto ai pregiudizi sulla razza: è tenerissima, si fida subito delle persone, risponde al richiamo ed è dolce sia con gli umani sia con gli altri cani. Offro una ricompensa per chi mi aiuterà a trovarla".

Dolcissima e socievole

Mulan è una cagnolina buonissima e socievole, si lascia avvicinare facilmente e non è solita scappare.

"È microchippata e sterilizzata, quindi non può avere cucciolate - ha continuato il padrone - Mi sono affidato anche al villasantese Said Beid (un detective infallibile per la ricerca degli animali scomparsi, ndr). Purtroppo si perdono le tracce di Mulan proprio nel punto dove era parcheggiato il furgone bianco. Prova evidente che è stata rapita".

Per segnalazioni o avvistamenti è possibile chiamare il numero 331 1567692.