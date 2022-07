E' stato sorpreso a Verano Brianza mentre urinava nel parcheggio del centro commerciale e sanzionato con una multa da 5mila euro.

Multa da 5mila euro a un giovane sorpreso a urinare nel parcheggio

E' successo ieri notte intorno alle 4. A sorprenderlo sono stati i Carabinieri della stazione di Verano Brianza in servizio di controllo per prevenire fenomeni di degrado urbano.

Proprio mentre i militari transitavano nella zona del centro commerciale, nel parcheggio compreso tra via Comasina e via Brunati hanno colto un 29enne di Mariano Comense - ma residente a Cassago Brianza - intento a fare pipì in una zona priva di copertura alla vista.

Il 29enne è stato dunque identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza con una multa di € 5.000.

Una zona soggetta a controlli

Il parcheggio del centro commerciale è da tempo oggetto di controlli da parte dell’Arma con specifici interventi volti a contenere il vociare dei numerosi giovani che, specie il fine settimana, si ritrovano e si trattengono nell’area fino a tarda notte, talvolta creando disturbo al sonno dei residenti.