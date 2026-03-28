Muore a 33 anni operaio di StMicroelectronics

L’ultimo saluto a Matteo Villa, dipendente di StMicroelectronics di Agrate, scomparso venerdì scorso a soli 33 anni . In tanti martedì hanno partecipato alle esequie celebrate nella chiesa parrocchiale di Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, dove viveva

Le parole dei familiari nel ricordo di Matteo

A ricordare Matteo è stata una delle sue cugine, Roberta Bramati, che ha espresso a nome della famiglia Villa i più sentiti ringraziamenti alla comunità locale:

“A partire dall’Amministrazione, passando per i parrocchiani, gli amici e i conoscenti, che in gran numero hanno alleviato la nostra sofferenza, in questi giorni, con manifestazioni d’affetto e stima nei confronti di Matteo”.

Da anni seguito dal Cps di zona, Matteo lascia i genitori, Angelo e Rosalia, e il fratello minore Francesco.

Il cordoglio di StMicroelectronics

A ricordarne l’impegno e la serietà sul luogo di lavoro – l’azienda di microprocessori STMicroelectronics di Agrate, dove Matteo faceva l’operaio da qualche anno che hanno riferito ai genitori di un giovane appassionato, ben disposto verso gli altri e accogliente verso i nuovi assunti.

“Matteo era un bravo ragazzo, ordinato e preciso – lo ha ricordato ancora Roberta – Aveva un disturbo psichiatrico della personalità, e negli ultimi anni aveva avuto degli alti e dei bassi, ma era una persona buona. Un appassionato di musica e concerti, tifoso interista e ben voluto in paese”.

Donati gli organi

La chiesa parrocchiale non è bastata a contenere tutti i conoscenti e gli amici accorsi per il 33enne, la cui dipartita è stata fonte di nuova vita per quattro persone dopo che i familiari hanno disposto la donazione degli organi.