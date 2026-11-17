A trovare il corpo è stato un altro senzatetto, che ha dato l'allarme. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di morte violenta

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Una morte solitaria, in un edificio abbandonato diventato un rifugio di fortuna. È il drammatico scenario emerso nella serata di ieri (lunedì 16 novembre) a Seregno, dove un uomo di 55 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato trovato senza vita all’interno di uno stabile dismesso in via Capitano Giulietti 15.

A scoprire il corpo sarebbe stato un altro senzatetto che si trovava nell’edificio e che, dopo essersi accorto di quanto accaduto, ha immediatamente chiesto aiuto.

L’allarme nella serata

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Seregno e un mezzo di soccorso avanzato. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del fuoco di Monza.

Per il 55enne, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, senza procedere ad alcun trasporto in ospedale.

L’ipotesi del malore

Restano da chiarire le cause della morte. Secondo le prime informazioni, sul corpo dell’uomo non sarebbero stati riscontrati segni riconducibili a una morte violenta. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un malore, che potrebbe averlo colto mentre si trovava all’interno dello stabile. Saranno eventualmente gli accertamenti medico-legali a fornire ulteriori elementi per ricostruire quanto accaduto.