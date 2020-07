Muore all’improvviso a 19 anni: Davide si era appena diplomato all’Istituto Greppi

Muore giovane di 19 anni. Davide Di Carlantonio, residente a Nibionno, si è spento sabato 4 luglio 2020. Solo pochi giorni fa aveva completato gli studi conseguendo la maturità all’istituto superiore Villa Greppi di Monticello.

Una tragedia inaspettata. Come riportato dai colleghi di PrimaMerate.it sabato 4 luglio 2020, il giovane Davide Di Carlantonio è scomparso a soli 19 anni in seguito ad un malore improvviso.

Di Carlantonio era residente a Nibionno, dove viveva con i genitori e le due sorelle. Una morte inspiegabile, giunta in modo veramente inaspettato. Solo una decina di giorni fa il 19enne aveva completato gli studi all’istituto Villa Greppi, superando l’esame di maturità. Molto conosciuto all’interno della scuola che da pochi giorni aveva salutato, Di Carlantonio era anche un grande appassionato di karate, arte marziale che praticava da anni ad Oggiono, nella società “Asd Karate Okinawa”. Di arti marziali non era solo allievo, infatti all’interno della palestra svolgeva anche il ruolo di insegnante per gli allievi più giovani. I funerali si terranno oggi, alle 16.30 nella chiesa dedicata ai Santi Simona e Giuda di Tabiago.

