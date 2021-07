Un intervento di routine trasformatosi in tragedia. Un’isteroscopia è costata la vita a una donna di 45 anni, morta per arresto cardiaco mentre si trovava sotto i ferri all'ospedale di Vimercate.

Muore in ospedale durante un intervento

Il dramma si è consumato nella giornata di giovedì, giorno in cui per la 45enne, di origine straniera e residente nel vimercatese, era in programma l'isteroscopia, procedura ginecologica di tipo endoscopico, che permette di osservare dall'interno l'utero ed eventualmente attuare un'azione terapeutica.

Una procedura di routine, che solitamente viene effettuata in regime di day hospital: così sarebbe dovuto essere anche per la 45enne, che sarebbe poi dovuta restare in osservazione per qualche ora nel reparto «Rosa Blu» dell'ospedale prima di tornare a casa dai suoi figli.

Da quanto si apprende dall'ospedale, inoltre, il quadro clinico della donna non lasciava presagire alcun rischio per lo svolgimento della procedura.

Qualcosa, invece, è andato storto. Nel corso dell'intervento, infatti, la donna è andata in arresto cardiaco e a nulla sono servite le manovre di rianimazione messe in atto dal personale presente in sala operatoria e proseguite per circa un'ora: il cuore della 45enne non ha più ricominciato a battere.

I familiari hanno presentato un esposto

Al momento sono sconosciute le ragioni dell'arresto cardiaco che ha causato il decesso. Su quanto accaduto all'ospedale di Vimercate vogliono fare chiarezza i famigliari della donna, che attraverso i loro avvocati hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Monza per fare luce su quanto accaduto.

Disposta l'autopsia

Come atto dovuto, inoltre, l'autorità giudiziaria ha già predisposto il sequestro della cartella clinica a cui seguirà l'autopsia: quest'ultima potrà chiarire anche ai medici cosa sarà successo.

"L'ospedale è profondamente addolorato per quanto accaduto - fanno sapere dal presidio di Vimercate - Si esprime tutto il cordoglio ai famigliari da tutta la comunità ospedaliera. Un evento che ha particolarmente colpito proprio perché non c'erano indicatori che facessero prevedere particolari rischi".

(foto archivio)