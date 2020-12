Muore in ospedale, ma i medici avvertono i parenti solo il giorno dopo

Muore in ospedale, ma i medici avvertono i parenti solamente il giorno dopo. Incredibile e incresciosa vicenda quella accaduta alla famiglia della signora Teresina Fumagalli di Lesmo, “dimenticata” per oltre 15 ore nella camera mortuaria dal personale sanitario dell’ospedale di Merate.

Si è spenta da sola, in una camera di ospedale, lontana dai suoi affetti più cari. Un dolore, causato dalle stringenti normative anti Covid, a cui si aggiunge un’ulteriore beffa, altrettanto atroce. Già, perché i parenti dell’anziana Teresina Fumagalli, 89enne di Lesmo, sono stati avvisati della sua scomparsa solamente il giorno seguente e grazie a una loro telefonata, senza alcuna informazione sulle sue condizioni di salute. Una vicenda surreale e incresciosa, quasi impossibile da credere al giorno d’oggi. E invece, purtroppo, è tutto tristemente vero.

La rabbia e le scuse

La notizia della dipartita dell’anziana, avvenuta mercoledì notte, è arrivata come un fulmine a ciel sereno solamente nella serata di giovedì, scatenando la rabbia e soprattutto il dolore dei suoi famigliari, che ancora oggi restano attoniti di fronte alla mancanza di rispetto e umanità mostrata in questo frangente dal nosocomio. Subito sono arrivate le scuse da parte del primario del reparto in cui la donna era stata ricoverata, cui hanno fatto seguito anche quelle del direttore sanitario della struttura. Scuse accettate, anche se la ferita resta aperta.

