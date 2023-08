Muore mentre è in vacanza: addio a Paolo Mandelli, ex assessore di Verano

Cordoglio a Verano Brianza, per l'improvvisa scomparsa di Paolo Mandelli, 80 anni. Il veranese era in vacanza a Bardonecchia: è uscito per una passeggiata con il cane e non è più tornato.

Malore in vacanza

Si è spento all’età di 80 anni, sabato 19 agosto, Paolo Mandelli, ex assessore veranese, molto impegnato nel sociale. In vacanza con la moglie in Piemonte, a Bardonecchia, era uscito per fare una passeggiata con il cane quando si è sentito male all’improvviso e non ha più fatto rientro a casa.

Impegno politico e nell'associazionismo

Mandelli era molto conosciuto in paese, per il suo impegno politico, ma anche per quello nel mondo dell’associazionismo. E’ stato assessore all'Istruzione e ai Servizi sociali, durante il primo mandato mandato di Renato Casati, dal 1997 al 2001 e attualmente era consigliere e revisore dei conti del gruppo Aido, guidato proprio da Renato Casati. In passato è stato anche consigliere dell'Associazione Mutua Sanitaria e volontario del Glicine.

Uomo di poche parole ma di fatti concreti

Ex bancario, papà di Marco e Matteo e nonno di quattro nipoti, era ancora molto attivo in paese frequentava anche il Centro anziani. Lo ricorda con affetto e stima l'ex sindaco Renato Casati: "Era un uomo di poche parole ma di fatti concreti, che si è impegnato per la politica veranese".