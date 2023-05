Muore nello stesso giorno dell'amico con cui ha condiviso la malattia, Robbiano saluta Claudio Corbetta

Insieme hanno vissuto la malattia e la morte, all’hospice di Giussano. Grande cordoglio per la scomparsa di Claudio Carlo Corbetta, 70 anni, molto conosciuto e stimato a Robbiano. Nello stesso giorno della sua scomparsa, se n'è andato anche l'amico, Mario Sala, 65 anni di Giussano.

Cordoglio a Robbiano

L’impegno politico, ma soprattutto quello sociale declinato in diversi ambiti, sono i primi ricordi che rimandano a Claudio Corbetta, 70 anni, residente a Robbiano che si è spento al reparto di cure palliative di Giussano, giovedì scorso. Una figura di alto profilo, amato e stimato da molti. Corbetta è stato consigliere comunale nel 1990 e poi assessore ai Servizi sociali della Dc, negli anni in cui governava il sindaco Cassina. Accanto all’esperienza politica però, il robbianese ha sempre portato avanti la sua propensione ad aiutare gli altri, ma anche contribuendo in modo fattivo al benessere della sua città. Ha fatto parte del cda di Residenza Amica, della Cooperativa di Robbiano, ha collaborato con Im-presa, Comunione e Liberazione e si è impegnato molto nella sua parrocchia, occupandosi dell’archivio parrocchiale, ma anche nella stesura del libro, realizzato insieme a don Giuseppe Corbari e Claudio Frigerio su monsignor Angelo Sala.

La malattia e le cure in hospice

Corbetta si era ammalato a giugno dell'anno scorso e ha vissuto l'ultimo mese nel reparto di cure palliative di via Milano.

«Papà aveva lavorato all'ospedale di Giussano, ed era molto conosciuto; si occupava lui di tutti gli acquisti - ricorda la figlia - ha trascorso l’ultimo mese all’hospice e ci ricordava che proprio sopra le camere del reparto in cui era assistito, c’era il suo vecchio ufficio. Si era ammalato a giugno dell’anno scorso e nonostante le cure, purtroppo non ce l’ha fatta. Se n’è andato nello stesso giorno in cui è morto, sempre all’hospice di Giussano, anche il suo caro amico Mario Sala. Hanno iniziato insieme le terapie un anno fa e hanno terminato il viaggio insieme».

L'ultimo viaggio, insieme all'amico Mario Sala

Claudio Corbetta e Mario Sala sono stati vicini nella vita e anche nella morte. Sala, 65 anni, cotitolare di uno studio paghe, si è spento nello stesso giorno dell’amico. Entrambi erano ospiti dell’hospice da diversi giorni: insieme hanno condiviso la malattia e anche l’ultimo viaggio. Sabato 20 maggio, infatti si sono svolti i funerali: quello di Corbetta a Robbiano e quello di Sala, a Giussano.

