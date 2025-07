Muore per un malore sulla stessa spiaggia in cui si era sposato

Lascia moglie e figlio

La tragica fine a Sestri Levante del 49enne Federico Vancheri: nello stesso luogo, nel 2022, le nozze.

E’ morto lì dove avevano coronato, per la seconda volta, la loro splendida storia d’amore. Davanti al suo mare, nella sua spiaggia e in quei luoghi che per lui erano diventati casa. Una trama di un romanzo per una storia quanto mai reale, purtroppo.

Malore fulminante per il vimercatese Federico Vancheri

Sabato scorso, 5 luglio, un malore improvviso ha stroncato Federico Vancheri, 49 anni, di Vimercate. La tragedia si è consumata a Sestri Levante, località ligure dove si trovava con la moglie, Nadia Gerosa, il figlio Dennis, e altri amici.

Quei luoghi della Liguria erano diventati la loro casa

Come faceva quasi sempre nel fine settimana, venerdì sera il 49enne era partito da Vimercate raggiungendo Casarza Ligure dove la famiglia ha una casa, il sogno di una vita finalmente coronato. E sabato mattina, insieme al figlio 17enne, aveva raggiunto la spiaggia di Sestri Levante e in particolare i "Bagni Sporting", dove era di casa.

Il bagno e poi il malore al ritorno sulla spiaggia

Un fine settimana che sembrava come molti altri. Poi, verso le 10, la tragedia. Complice anche il grande caldo, Federico si è immerso in mare per cercare un po’ di refrigerio. Al momento di uscire dall’acqua, fatti pochi passi sulla battigia, si è accasciato, perdendo conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Tra i primi a soccorrerlo gli amici, i bagnini che lo conoscevano da anni, alcuni medici della spiaggia e un collega medico rianimatore dell’ospedale Gaslini di Genova, presente tra i bagnanti. E, subito dopo, anche il figlio, che si trovava poco lontano, raggiunto alcuni minuti dopo dalla madre Nadia.

Hanno provato a rianimarlo in ogni modo, ma non c'è stato nulla da fare

In particolare il medico del Gaslini ha provato a rianimarlo a lungo, alternandosi nella manovra con i colleghi presenti, fino all’arrivo dell’ambulanza. I soccorritori hanno poi proseguito con le procedure di rianimazione, caricandolo in ambulanza e trasferendola all’ospedale di Lavagna, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Un fulmine a ciel sereno. Federico Vancheri infatti era uno sportivo e non aveva mai avuto problemi di salute. Nessuna avvisaglia. Sul posto per gli accertamenti del caso anche la Capitaneria di Porto.

Da anni il 49enne viveva con moglie e figlio a Vimercate, in un’abitazione di via Appiani, nel pieno centro. Aveva però mantenuto la residenza a Casarza Ligure, località a cui era particolarmente legato e dove aveva acquistato una casa, il sogno di una vita per la coppia.

Il matrimonio sulla stessa spiaggia della tragica fine

"Ci eravamo sposati civilmente a Vimercate nel 2010 - ha raccontato la moglie Nadia - Nel tempo era maturata anche la voglia di unirsi davanti a Dio e così il 10 settembre nel 2022 abbiamo officiato le seconde nozze. E lo abbiamo fatto nella splendida chiesa di San Nicolò, a Sestri Levante".

Una cerimonia semplice e poi le foto e il brindisi in spiaggia, con un pugno di amici e parenti. La scelta per il rinfresco era caduta, ironia della sorte, proprio sul bar dei "Bagni Sporting".

"E’ incredibile, ma è proprio così - ha aggiunto la moglie - Federico è morto nello stesso luogo in cui ci siamo sposati, davanti al nostro mare, a quel tramonto che ci ha stregato, in quella baia che è diventata la nostra casa".

Le esequie celebrate dal sacerdote che aveva officiato il matrimonio con Nadia

A celebrare le nozze era stato don Elio Frigeri, che tornerà per officiare la funzione dell’ultimo saluto al 49enne, nella chiesa di Casarza. I funerali saranno celebrati nella Chiesa di N.S. della Speranza in Francolano venerdì 11 luglio alle 11, indi la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Staglieno in Genova

Il 49enne verrà poi sepolto nel cimitero locale.

"Ho scelto per lui un loculo in alto - ha tenuto a sottolineare Nadia - così che possa affacciarsi sulla baia e io e Dennis possiamo vederlo dalla nostra abitazione. Sarà sempre con noi".

La promessa del figlio Dennis

Promessa della ginnastica artistica, Dennis ha dimostrato una grande forza d’animo.