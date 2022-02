Muore quattro settimane dopo il terribile incidente

Agrate Brianza

Il 53enne alla guida, ricoverato in gravissime condizioni, non ce l'ha fatta.

Il 30 gennaio scorso era rimasto coinvolto in un terribile incidente. Oggi, giovedì 24 febbraio, si è spento nel letto dell'ospedale dove era ricoverato.

La vittima aveva 53 anni

Non ce l'ha fatta Fabio Comi, 53 anni, commerciante di Lomagna, in provincia di Lecco, protagonista suo malgrado di un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 gennaio ad Agrate, lungo la Strada provinciale 13 Monza-Melzo.

L'incidente ad Agrate il 30 gennaio

Comi aveva perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, mentre viaggiava in direzione di Monza, andando a schiantarsi contro il guardrail. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I Vigili del fuoco avevano dovuto lavorare per quasi un'ora per poterlo estrarre dalle lamiere.

Ha lottato in un letto del San Gerardo, ma non ce l'ha fatta

Poi la corsa in ambulanza verso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e da dove non è mai uscito. Oggi, giovedì, la terribile notizia della morte.